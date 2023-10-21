رئيس فلسطين: لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة حادة للعالم حول قصف المدنيين والتهجير القسري للمدنيين من شمال قطاع غزة للجنوب ومن الضفة الغربية أيضًا.

وقال الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، إن القمة تنعقد اليوم في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني الأعزل، عدوانا غاشما ووحشيا من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.

وحذر "عباس" من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني في غزة إلى خارجها، كما حذر من أي عمليات طرد الفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدا لن نقبل بالتهجير وسنبقي صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات.

آلة الحرب الإسرائيلية تنتهك المحرمات والقانون الدولي الإنساني باستهدافها آلاف المدنيين

وأضاف أنها تنتهك المحرمات والقانون الدولي الانساني باستهدافها آلاف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمنشآت دون تمييز، وبخاصة المشافي والمدارس ومراكز إيواء المدنيين الناجيين من ويلات الحرب وقصف بيوتهم.