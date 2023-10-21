أسبوعان على الأزمة.. أبرز الأحداث والهجمات التي تعرض لها قطاع غزة

مر أسبوعان على فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا كاملًا على قطاع غزة بالكامل، واستمرار القصف بلا هوادة على جميع أحياء القطاع السكنية، متعمدة هدم البيوت والكنائس والمخيمات والمستشفيات بهدف قتل المدنيين، وإجبارهم على الهجرة إذا ما أرادوا النجاة لهم ولأبنائهم، وأسرهم.

واليكم في سطور رصد لأبرز أحداث العنف على القطاع.

مجزرة قصف المستشفى المعمداني

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني التي ضمت آلاف من الجرحى والمصابين والشهداء وأيضًا اللاجئين، والأطقم الطبية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 800 شخص، في ليل 17 أكتوبر باستخدام سلاح الجو الاسرائيلي، و يعدّ المستشفى الأهلي العربي المعمداني أحد أقدم مستشفيات قطاع غزة، ويتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

واستمرَّت الغارات الإسرائيلية على مناطق قريبة جدًا من المستشفى، ما دفعَ آلاف النازحين للفرار منه هو الآخر، فالمستشفى كان يؤوي حوالي 6000 نازح ثم بعد وصول الضربات الإسرائيلية للمناطق القريبة منه، فرَّ الكثيرون وظلَّ حوالي 1000 من النازحين يحتمون في الفناء.

قصف مخيم خان يونس واستهداف المنازل والمدنيين

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة، والذي يضم عددًا من اللاجئين المدنيين من أهالي قطاع غزة المنكوبة، وأسفر القصف عن استشهاد ما يزيد على 21 فلسطينيًا وإصابة 79 آخرون.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ستة منازل مأهولة بالسكان بالتزامن في خان يونس، ما أدى لارتقاء 21 شهيدا و79 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، وأشارت المصادر إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

غارات جوية متواصلة

تشن قوات الاحتلال الاسرائيلي غارات متواصلة على قطاع غزة، بمناطق متفرقة، دون انقطاع وتستهدف المناطق السكنية، مما يتسبب في هدم المنازل وزيادة عدد الشهداء والمصابين، لإجبار سكان غزة على التهجير للجنوب، وهو ما يرفضه سكان غزة، وما رفضته مصر أيضًا.

قصف كنيسة الروم

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف كنيسة الروم الأرثوذكس، بغزة، والتي كان يحتمي بها عدد كبير من سكان القطاع، حوالي 500 مواطن أعزل، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جدد.

و لم يراع الاحتلال الصهيوني قدسية المكان الديني، حيث تعد الكنيسة ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425 م، وتم تجديدها عام 1856، وتقع على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

ضربات جوية على المخيمات

نظمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية متواصلة على مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 15 شهيدًا، و اعتقال 10 فلسطينيين خلال عملية المداهمة، كما تم قصف مخيم نور الشمس للاجئين.

دعم الدول.. مصر والأردن

و في ظل استمرار أحداث العنف الدامية، كان لمصر والأردن موقفًا سيذكره التاريخ منذ بداية الأزمة في دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بحقوق أشقائنا الفلسطينيين، ورفض سيناريوهات التهجير، لتصفية القضية الفلسطينية، على حساب البلدين، ووصولًا إلى قمة القاهرة السلام، المنعقدة اليوم بالعاصمة الإدارية للوصول إلى حل للأزمة، ووقف حالة الحرب، واستمرار فتح معبر رفح لوصول المساعدات إلى قطاع غزة المنكوب.

دول الخليج تؤكد على وقف إطلاق النار

كما أكد القادة ورؤساء الدول المشاركون فى قمة «الخليج آسيان »، التى انعقدت فى العاصمة السعودية الرياض، برئاسة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء،

وأدان البيان الختامي الصادر عن القمة جميع الهجمات ضد المدنيين، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة، وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية إلى غزة، والتأكيد على ضرورة الامتناع عن استهداف المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.