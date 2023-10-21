السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قمة القاهرة للسلام.. الرئيس السيسى يستقبل محمود عباس

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل محمود عباس

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، للمُشاركة بقمة القاهرة للسلام، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023.

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

محمود عباس الرئيس الفلسطيني قمة القاهرة للسلام العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

"فلسطين عربية".. هتافات وفرحة مع عبور المساعدات من معبر رفح إلى غزة

الآلاف يتظاهرون فى الشرقية رفضًا لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

مظاهرات حاشدة فى الميادين رفضًا لتهجير الفلسطينيين (بث مباشر)

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

تظاهرات حاشدة في المحافظات نصرة للقضية الفلسطينية

المتحدثة باسم منتدى شباب العالم لـ "جوتيريش": ندعو لـ مبادرة سلام دولى

دماء مصرية فى سبيل القضية الفلسطينية (فيديو)

مراسل "إكسترا نيوز" يعرض بقايا صاروخ إسرائيلى ضرب رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة