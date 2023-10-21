السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس متهم بحيازة 500 أمبول مخدر بمصر الجديدة

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت،استمرار حبس  المتهم بحيازة 500 أمبول مخدر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 واقر المتهم بحيازته المضبوطات بقصد بيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها وتبين ضبط المتهم يستقل سيارة بداخلها كمية من المستلزمات الطبية، حال شروع المتهم فى بيعها لأحد عملائه في مصر الجديدة.

 

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وأعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة تستخدم لنقل وتوزيع العقاقير المخدرة والمستلزمات الطبية للإتجار فيها.

 

 

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