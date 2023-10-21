سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

قالت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، أنها تلقت معلومات تفيد بأن معبر رفح البري بين قطاع غزة المحاصر، ومصر، سيتم فتحه، صباح اليوم، لإدخال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى تل أبيب أن المعلومات التي تلقتها تقول إن فتح معبر رفح سوف يبدأ الساعة العاشرة صباحا.

وأشارت إلى أنه لا تعلم إلى أي وقت سوف يظل معبر رفح مفتوحا، مؤكدة أنها لا تعلم مدى إمكانية أن يغادر أجانب من دول ثالثة من المعبر اليوم.

وعملت مصر، خلال الايام الماضية، على إطلاح الاضرار الاي لحقت بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر له، ما أسفر عن أضرار بمبنى المعبر والطرق المحيطة به.

وبذلت مصر جهودا من أجل الضغط على الأطراف ذات الصلة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، لتخفيف المعاناة عنهم جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر.