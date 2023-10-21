السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

معبر رفح
معبر رفح

قالت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، أنها تلقت معلومات تفيد بأن معبر رفح البري بين قطاع غزة المحاصر، ومصر، سيتم فتحه، صباح اليوم، لإدخال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين. 

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى تل أبيب أن المعلومات التي تلقتها تقول إن فتح معبر رفح سوف يبدأ الساعة العاشرة صباحا. 

وأشارت إلى أنه لا تعلم إلى أي وقت سوف يظل معبر رفح مفتوحا، مؤكدة أنها لا تعلم مدى إمكانية أن يغادر أجانب من دول ثالثة من المعبر اليوم. 

وعملت مصر، خلال الايام الماضية، على إطلاح الاضرار الاي لحقت بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر له، ما أسفر عن أضرار بمبنى المعبر والطرق المحيطة به. 

وبذلت مصر جهودا من أجل الضغط على الأطراف ذات الصلة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، لتخفيف المعاناة عنهم جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر. 

معبر رفح السفارة الأمريكية إسرائيل تل أبيب المساعدات الإنسانية قطاع غزة

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا في إسرائيل: تلقينا معلومات بأن معبر رفح سيُفتح في العاشرة صباحا

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بمحلات الصاغة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة لها

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية