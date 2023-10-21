السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

الدمار في غزة
الدمار في غزة

كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن ثمة مفاجأة تحملها المداولات التي تجري في الحكومة الأمريكية في الوقت الحالي مع المسؤولين في إسرائيل لبحث المستقبل في غزة، وتأتي هذه المداولات بعد فشل الغرب في إقناع مصر بإعادة توطين سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في سيناء.

غزة بدون حماس وتخوفات من العرب

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فقد قال أشخاص مطلعون على مداولات الحكومة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين يتطلعون إلى مستقبل قطاع غزة بعد طرد حركة حماس بدأوا في مناقشة الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة تدعمها الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومات العربية.

وتابعت أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة وتتوقف على التطورات التي لم تتكشف بعد، وليس أقلها النجاح في غزو بري إسرائيلي، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أثناء تفاصيل المداولات الخاصة.

وأضافت الوكالة أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي يدركون جيدًا أن أي احتمال لإزاحة حركة حماس من قطاع غزة ستحتاج إلى موافقة كافة الدول العربية وهو أمر بعيد المنال.

وقد قال المسؤولون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا إنهم لا ينوون احتلال غزة، لكنهم قالوا أيضًا إن استمرار حكم حماس غير مقبول بعد هجوم 7 أكتوبر الذي قتلت فيه الحركة 1400 إسرائيلي واحتجزت 200 شخص كرهائن.

مخاوف أمريكية من الغزو البري لغزة 

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن التحدي المتمثل في تحقيق هذين الهدفين عزز من إثارة المخاوف الأمريكية من أن إسرائيل لم تفكر بما فيه الكفاية في تبعات الهجوم البري، كما تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن يؤدي أي هجوم على غزة دون هدف واضح غير الإطاحة بحماس إلى تأجيج الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.

txt

كم عدد سكان غزة 2023 وآخر تطورات الأوضاع بالقطاع

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن التركيز في الوقت الحالي هو توحيد العالم ضد ما أسماهم "الإرهابيين" بحسب قوله،  وتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وفي الوقت نفسه، أصبح مصير غزة بعد الغزو البري المحتمل أحد أكثر المخاوف إلحاحًا بالنسبة للمسؤولين الأميركيين.

وتابعت الوكالة الأمريكية، أنه في الأسبوعين التاليين لهجوم حماس، سعى فريق الرئيس جو بايدن إلى الموازنة بين الدعم لإسرائيل والمخاوف بشأن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة.

تأخير الغزو البري لغزة وتشكيل حكومة جديدة في غزة

وأكدت الوكالة الأمريكية، أنه كجزء من المحادثات الجارية، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إبطاء توقيت الغزو لكسب الوقت لفرار المزيد من الناس من شمال غزة ولإجراء محادثات سرية بوساطة قطرية للتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتابعت أن تشكيل حكومة مؤقتة سيكون أمرًا صعبًا للغاية، كما أن الحصول على موافقة الحكومات العربية سيكون أكثر تحديًا، وفقًا لوليام آشر، وهو محلل كبير سابق لشؤون الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية.

وقال آشر: "إن الخطة التي تشارك فيها الحكومات العربية ستتطلب تحولًا كبيرًا في كيفية قبول الدول العربية للمخاطر والعمل مع بعضها البعض، وسيتطلب الأمر أيضًا قفزة ثقة من جانب القدس وهو أمر من الصعب حدوثه".

مصر غزة مفاجآت الغرب الأمريكيين غزو بري

مواد متعلقة

تقارير ألمانية: إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع ينهى أزمات الشرق الأوسط

بعد 50 عامًا على النصر.. مصر تخوض حرب جديدة لحفاظ وحدة أراضيها

أكبر عملية إجلاء.. إسرائيل تُخلى المناطق الحدودية مع لبنان

الجارديان: مصر أنقذت فلسطين من نكبة ثانية والغرب يتجاهلون الضغط على إسرائيل

مخاوف أوروبية من تأثير تصعيدات غزة على واردات الغاز الطبيعي

تدمير حل الدولتين.. فورين بوليسى: إسرائيل تسعى لاحتلال كامل فلسطين وتهجير شعبها

فورين بوليسى: من الصعب تصديق بايدن بشأن أوكرانيا بعد دعمه إسرائيل

فورين بوليسى تكشف خطايا أمريكا فى غزة: بايدن دمر علاقته مع العرب

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة