السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: أصوات قصف شديدة بالداخل الفلسطيني بالقرب من معبر رفح

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه قبل قليل، سمع دوي أصوات قصف عنيف بالقرب من الحدود المصرية من الجانب الفلسطيني.

وأضاف خلال تغطية خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أنهم سمعوا أصوات قصف شديدة بالداخل الفلسطيني وهم بالقرب من معبر رفح البري، مشيرًا إلى أن هناك عمليات تقوم بها الطائرات المسيرة التابعة لجيش الاحتلال، وبعدها يتم القصف الصاروخي.

تمهيد الطريق بين الجانبين المصري ورفح

وأشار إلى أن السلطات المصرية قامت بتميهد الطريق القائم بين الجانب المصري ورفح بعد أن تم تدميره بسبب الضربة التي وجهت لمعبر رفح اليوم من الداخل الفلسطيني، مؤكدًا أن أعضاء التحالف الوطني قاموا بتجهيز أولويات الدخول والأدوات الطبية في حال فتح معبر رفح خاصة بعد ما تردد عن فتحه غدًا السبت.

القاهرة الإخبارية أصوات قصف بالداخل الفلسطيني معبر رفح البري الحدود المصرية

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