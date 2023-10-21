"القاهرة الإخبارية": الجيش اللبناني عثر على 24 قاذفة صواريخ في مدينة صور

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن القصف مازال مستمرًا على الحدود اللبنانية والأبرز هو اتساع الاستهداف سواء في الجانب اللبناني بالأراضي التي يسيطر عليها الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الإسرائيلي في لبنان.

وأضاف “سنجاب” أنه حتى الآن، الفصائل الفلسطينية استهدفت أكثر من 25 هدفًا إسرائيليًا على طول الحدود اللبنانية سواء في القطاع الشرقي أو الأوسط أو الغربي على مدار 13 يومًا، كما استهدف الاحتلال عددًا من القرى سواء في محافظة النبطية، ومدينة صور، مشيرًا إلى أن الاستهدافات مستمرة خاصة في المناطق المتاخمة للحدود.

وتابع: الجيش اللبناني أعلن قبل قليل، عن عثوره على 25 قاذفا للصواريخ في منطقة القليلة في نطاق مدينة صور، وبين الحدود الجنوبية مع إسرائيل قرابة العشرة كيلو مترات، وأكد الجيش أنه فكك صاروخًا كان معدًا للإطلاق.

تخفيف الضغط عن الجبهة في غزة

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الهدف الأساسي من هذه الضربات هو تخفيف الضغط على الجبهة في غزة وليس الحرب على إسرائيل.