الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسي سابق: قمة القاهرة للسلام فرصة للضغط الدولي وحقن دماء الفلسطينيين

غزة
غزة

قال السفير عبد الرحمن صلاح الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التنسيق المصري الأردني بالغ الأهمية فيما يخض القضية الفلسطينية.

التنسيق المصري الأردني 

وأكد السفير عبد الرحمن صلاح الدين، خلال مداخلة لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن التنسيق المصري الأردني يجب ألا يقف عند حد الدفاع، ولابد من التحول إلى الهجوم حقنًا لدماء الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن فلسطين بحاجة إلى مبادرة لإحياء الضمير العالمي لحقن دماء الشعب الفلسطيني، معبرًا:" العالم العربي به دول هامة وكبرى، لذا قمة القاهرة للسلام سيكون لها صدى كبير الفترة المقبلة".

تدهور الاقتصاد الإسرائيلي 

وتابع:" الاقتصاد الإسرائيلي متأثر بالحرب الحالية بصورة كبيرة، حيث تم وقف ضخ الغاز إلى الشرق الأوسط، لذا على الدول العربية استخدام جميع وسائل الضغط على الجانب الإسرائيلي".

عبد الرحمن صلاح الدين د قمة القاهرة للسلام مساعد وزير الخارجية دي ام سي مساء دى ام سى

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