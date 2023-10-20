الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

الرهينتان اللتان
الرهينتان اللتان أطلق سراحهما من غزة

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم، إطلاق سراح رهينتين تحملان الجنسية الأمريكية من قطاع غزة المحاصر، لدواع إنسانية. 

في السياق ذاته، نشر مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، صورة لسيدة ونجلتها، واللتين أعلنت حماس عن إطلاق سراحهما.

استقبال الرهائن في قاعدة عسكرية

وقال مكتب نتنياهو: "تم هذا المساء الإفراج عن يهوديت رعنان ونتالي شوشانا رعنان اللتين احتجزتهما حماس". 

الرهينتان الأمريكيتان

وأوضح أن جال هيرش المسئول الإسرائيلي عن ملف الأسرى، استقبلهما بصحبة مسئولين من الجيش الإسرائيلي، وقوات الأمن الإسرائيلية على حدود قطاع غزة المحاصر، مشيرًا إلى أنهما في طريقهما للالتقاء بأفراد عائلتهما في قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل. 

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة والمؤسسة الأمنية بأكملها، مستمرون في جهود استعادة كل الأسرى الموجودين في غزة.

غزة إطلاق سراح رهينتان إسرائيل نتنياهو أول صورة للرهائن حماس الأسرى

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