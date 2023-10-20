بايدن: لا يمكننا تجاهل حياة الفلسطينيين الأبرياء ولا التخلى عن حل الدولتين

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة بتصريحات بشأن استجابة الولايات المتحدة للهجوم الذي قامت به حركة حماس يوم 7 أكتوبر والذي أدى إلى بدء إسرائيل الحرب على قطاع غزة التي تستمر منذ أسبوعين، وسط تحركات من الوسطاء والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

حق الشعب الفلسطيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "تحدثت مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس وأعدت التأكيد على أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وتقرير مصيره، ولا تلغي أفعال حماس ذلك. وأضاف "بايدن": نحزن لخسارة كل حياة بريئة ولا يسعنا تجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء الذين لا يرغبون سوى في العيش بسلام والتمتع بالفرص.

وأكد قائلًا: "لا تمثل حركة حماس الشعب الفلسطيني، بل تستخدم المواطنين الفلسطينيين دروعا بشرية وتعاني الأسر الفلسطينية البريئة كثيرا بسببها.

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلًا: “وفي الوقت عينه، ناقشتُ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس ضرورة التزام إسرائيل بقوانين الحرب أثناء عملياتها. ويعني ذلك حماية المدنيين العالقين في القتال على أفضل نحو ممكن. ويحتاج سكان غزة إلى المياه والغذاء والأدوية بشكل طارئ”.

إرسال المساعدات

وأضاف: "لقد تمكنت أمس من التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال أول شحنة من المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، وذلك في خلال مناقشات مع قادة إسرائيل ومصر.

وأختتم تصريحاته قائلًا: "أكرر ما قلته في إسرائيل. لا يسعنا التخلي عن السلام على الرغم من صعوبة الموضوع. لا يسعنا التخلي عن حل الدولتين. يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون العيش في أمان وكرامة وسلام على حد سواء. لا يسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي وصامتين عند حدوث أمر مماثل. ويجب علينا أن ندين معاداة السامية بدون مواربة، تماما كما ندين رهاب الإسلام بدون مواربة.