الحسينى سمير يتعرض للضرب على يد أنصار المرشحين

تعرض منذ قليل الحسيني سمير نجم السلة السابق بنادي الزمالك والمرشح على منصب العضوية في الانتخابات التي تقام حاليًا بمقر النادي للضرب من قبل عدد من أنصار بعض المرشحين أعلى حمام السباحة الرئيسي بالنادي.

وعلى الفور تدخل الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي ووعد سمير بضبط المعتدين عليه، وتحويلهم للتحقيق.

من جهة أخرى، قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لـ نادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحًا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح اليوم الجمعة، وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

نادي الزمالك

وأضاف الدكتور عماد البناني، قائلًا: "تم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيًا مع الحداد، وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادًا للجمعية العمومية للنادي".

وتابع: "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارًا من الثامنة مساء الخميس الموافق 19 أكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".