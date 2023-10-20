الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بنزيما يسجل للاتحاد والتعاون فى تعادل مثير بالدورى السعودى

بنزيما سجل هدف فريق
بنزيما سجل هدف فريق اتحاد جدة

تعادل التعاون مع ضيفه الاتحاد 1 /1 اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف الهلال المتصدر، والذي بإمكانه الانفراد بالصدارة حينما يواجه الخليج في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

على الجانب الآخر، رفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم الاتحاد عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما، قبل أن يتسبب اللاعب ذاته في هدف التعادل للتعاون، بعدما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

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أهداف المباراة

فريق اتحاد جدة تمكن من ترجمة سيطرته منذ بداية المباراة من خلال تسجيل هدف التقدم.

فرصة مهدرة لصالح الاتحاد في الدقيقة 21 بعدما تسللم بنزيما الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم مرر الكرة لإيجور كورنادو أمام المرمى وسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة وتصدى لها الحارس مايلسون دوس سانتوس بثبات.

وتقدم فريق الاتحاد بعدما أرسل كورنادو تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها بنزيمة برأسية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 26 تعادل فريق التعاون بعد أن أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحاول بنزيمة تشتيت الكرة من على القائم الأول براسية ولكن مرت الكرة لداخل الشباك.

الفيحاء يهزم الأخدود

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الفيحاء على مضيفه الأخدود 2 /1.

وتقدم هنري أونيكورو للفيحاء في الدقيقة 29، قبل أن يدرك سافيور جودوين التعادل للأخدود في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 66 سجل فاشيون سكالا الهدف الثاني للفيحاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الأخدود عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

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