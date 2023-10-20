رئيس "المستقلين الجدد": القيادة السياسية تتعامل بحنكة مع تطورات القضية الفلسطينية

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الشعب المصري بكافة أطيافه خرج اليوم إلى الشوارع والميادين لنصرة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا الخروج يؤكد اصطفاف الشعب خلف قياداتها.

الأمن القومي المصري

وأكد الدكتور هشام عناني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر تتحرك وتتعامل مع القضية الفلسطينية، ليست فقط كقضية سياسة خارجية، ولكنها إحدى دوائر الأمن القومي المصري.

القيادة السياسية الرشيدة

وأضاف “عناني” أن القيادة السياسية المصرية تتعامل بحنكة شديدة، حيث تدرك القيادة السياسية خطورة الموقف الراهن، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في اللهجة الحادة الإسرائيلية الخاصة بتهجير الفلسطينيين.