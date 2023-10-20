رئيس الشيشان: ما يجرى فى غزة "إبادة جماعية" للفلسطينيين

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الجمعة، إن الأحداث المأساوية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة هى إبادة جماعية صريحة للفلسطينيين المسلمين.

وكتب قديروف على قناة "تليجرام": "لا يمكن أن نغلق أعيننا عن الأحداث المأساوية والمفجعة التي تجري في قطاع غزة".

أضاف: "بمشاهدتنا لهذه اللقطات على الشاشات، كل واحد منا أصبح شاهدا على جريمة الإبادة الجماعية السافرة التي يتعرض لها الفلسطينيون المسلمون"، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

الدول الغربية مجرمة ومنافقة

ووصف قديروف الساسة والمسؤولين في عدد من الدول الغربية بالمجرمين والمنافقين، الداعمين لـ"عبدة الشيطان والنازيين في أوكرانيا"، وأردف قديروف خاتمًا: "لهذا السبب كم نحن سعداء بمحاربتهم في إطار العملية العسكرية الخاصة".

يشار إلى أن الرئيس الشيشاني، قد دعا الثلاثاء الماضي إلى صلاة جماعة شارك فيها آلاف المسلمين في جميع مساجد الشيشان لدعم الشعب الفلسطيني والمقاتلين المشاركين في عملية "طوفان الأقصى".

أضاف: "إن مسلمي الشيشان يراقبون بألم عميق وأسف شديد الأحداث المأساوية في قطاع غزة، كما أننا نتعاطف بصدق مع جنودنا في أوكرانيا ونؤمن بانتصارهم في القتال ضد أتباع إبليس، لذلك، قرر مسلمو الشيشان التجمع بانتظام من أجل صلاة الجماعة في جميع المساجد".

وتواصل الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي شن غارات عنيفة على مناطق سكنية عدة في قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 3785 شهيدًا حتى يوم أمس، بينهم 1524 طفلا و1000 امرأة و120 مسنًّا، إلى جانب 12493 مصابا منذ بدء العدوان على غزة.

وتستهدف الغارات الإسرائيلي بالأساس، حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال الثلاثاء الماضي، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى الأهلي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، راح ضحيتها نحو 500 فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.