نجوم هوليوود والعالم: «أوقفوا جرائم الحرب فى غزة»

أظهر عدد كبير من نجوم هوليوود والعالم شجاعة كبيرة تجاه العدوان الإسرائيلى الحالى على قطاع غزة، عبر انتقاد هذا العدوان بشدة ووصفه بأنه جريمة حرب، وإعلان دعمهم العلنى لأهالى القطاع المحاصر وفلسطين ككل.

وخرج هؤلاء النجوم عن صمتهم بكل شجاعة، وتحدثوا عن جرائم الحرب الإسرائيلية بوضوح، سواء بالكتابة عبر حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى، أو حتى بالمشاركة الفعلية فى المسيرات والتظاهرات الداعمة للفلسطينيين، بجانب توقيع رسائل تعبر عن غضبهم واشمئزازهم من ممارسات حكوماتهم التى لا تتسامح فقط مع جرائم الحرب، بل تساعد أيضًا فيها والتحريض عليها.

2000 ممثل ومخرج وموسيقى وكاتب فى رسالة مفتوحة للاحتلال: «كفاكم عقابًا جماعيًا»

مع تصعيد الجيش الإسرائيلى لحملة القتل الجماعى فى غزة، ومع كل يوم يحمل أنباء عن المزيد والمزيد من الفظائع، تستمر المعارضة لعملياته فى التزايد بجميع أنحاء العالم.

ورغم أن كل الحكومات الغربية تتعهد بدعم من يدمرون غزة والفلسطينيين، إلا أن المشاعر الشعبية مختلفة تمامًا، فهناك تعاطف واسع النطاق مع شعب غزة الذى يعانى ويخضع لحصار لم يسبق له مثيل، منذ جرائم النازيين فى الحرب العالمية الثانية.

ووقع أكثر من ٢٠٠٠ من صانعى الأفلام والممثلين والفنانين التشكيليين والكتاب المسرحيين والموسيقيين والمصورين والشعراء والمؤلفين والممثلين الكوميديين والمنتجين ومنسقى الأغانى والمهندسين المعماريين والمصممين على رسالة مفتوحة، اتهموا فيها حكوماتهم بأنهم «لا يتسامحون مع جرائم الحرب فحسب، بل يساعدون أيضًا فيها والتحريض عليها».

ومن بين الموقعين على الرسالة شديدة اللهجة أكثر من ٦٠٠ فنان بصرى فى فنون مختلفة، و٢٠٠ موسيقى، و١٤٠ صانع أفلام، و٨٠ ممثلًا، وعلى رأسهم مخرجو الأفلام البارزون: «مايك لى ومايكل وينتربوتوم وآصف كاباديا». ومن بين الممثلين النجمة تيلدا سوينتون، وتشارلز دانس، وستيف كوجان، وميريام مارجوليس، وبيتر مولان، وماكسين بيك، وديفيد كالدر.

ومن بين الكُتاب المسرحيين: تانيكا جوبتا وأبى سبالين وجيليان سلوفو. ومن بين الفنانين المتعددين: روبرت ديل ناجا، وتاى شانى، وأوريت أشيرى، ولاريسا صنصور، وروزاليند النشاشيبى، وبى ستاف، وفلورنس بيك، وجورجينا ستار.

وقال الموقعون على الرسالة: «إننا نشهد جريمة وكارثة. وقد حولت إسرائيل جزءًا كبيرًا من قطاع غزة إلى أنقاض، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن ٢.٣ مليون فلسطينى. وعلى حد تعبير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، فإن شبح الموت يخيم على المنطقة».

وأضافوا فى الرسالة المؤلفة من ٥ فقرات: «الإصرار على أن الفلسطينيين الذين أُجبر أجدادهم على ترك منازلهم تحت فوهة البندقية، يُطلب منهم مرة أخرى الفرار، أو يواجهون عقابًا جماعيًا على نطاق لا يمكن تصوره. لقد جردوا من حقوقهم، ووصفهم وزير الدفاع الإسرائيلى بـ(الحيوانات البشرية)، وأصبحوا أشخاصًا يمكن فعل أى شىء تقريبًا لهم».

ونددوا بحكومات بلادهم ودورهم فى المساعدة والتحريض على الجرائم، محذرين من أنه «سيأتى وقت تتم فيه محاسبتهم على تواطؤهم»، مضيفين: «لكن فى الوقت الحالى، بينما ندين كل أعمال العنف ضد المدنيين وكل انتهاك للقانون الدولى، أيًا كان مرتكبها، فإن التزامنا هو بذل كل ما فى وسعنا لوضع حد للقسوة غير المسبوقة التى تُلحق بغزة».

واختتموا رسالتهم المفتوحة بالقول: «إننا ندعم الحركة العالمية ضد تدمير غزة والتهجير الجماعى للشعب الفلسطينى، ونطالب حكوماتنا بإنهاء دعمها العسكرى والسياسى للأعمال الإسرائيلية، وندعو إلى وقف فورى لإطلاق النار، وفتح معابر غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق».

جون كوزاك: لا يمكن أن نقبل وحشية إسرائيل

لم يكتفِ النجم الأمريكى جون كوزاك، بطل العديد من الأفلام الشهيرة منها «Serendipity» و«Con Air»، بدعم فلسطين على موقع «X»، بل شارك أيضًا فى مسيرة داعمة للفلسطينيين.

وغرّد «كوزاك» عن هذه المسيرة، قائلًا: «لقد كنت بالخارج، فى المسيرة المؤيدة للفلسطينيين بشيكاغو، سأخبرك بما لم أسمعه، لم أسمع الموت لإسرائيل، لم أسمع الموت لليهود، لم أسمع الناس يحتفلون بمقتل المدنيين الإسرائيليين».

وأضاف الممثل الهوليوودى: «ما سمعته بالفعل هو (يجب علينا تحرير فلسطين من الاحتلال الوحشى)، أناس قلقون على أحبائهم، فى منطقة الجحيم، أولئك العالقون دون طعام وماء وكهرباء. معاناة عميقة بسبب مطالبتهم بالمغادرة، وقصفهم أثناء المغادرة».

ليام كونينجهام: الجرائم واضحة بصور وفيديوهات القصف

شارك الممثل الإيرلندى ليام كونينجهام، المعروف بدوره فى مسلسل «صراع العروش»، عبر حسابه على موقع «X»، صورًا وأخبار وفيديوهات، يرصد فيها ويوضح لمتابعيه الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وسقوط ضحايا فلسطينيين أغلبهم من الأطفال.

وقال «كونينجهام»، متحدثًا عن وحشية الإسرائيليين وتزييفهم للحقائق: «قصفت إسرائيل ٢٣ سيارة إسعاف، و٢٢ مستشفى ومنشأة صحية فى غزة. إنهم يحاولون الآن أن يقولوا للعالم إن حماس هى التى ارتكبت هذه المجزرة فى مستشفى المعمدانى فى غزة».

جيجى حديد: تعاطفى مع ضحايا الاحتلال

أصدرت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية، جيجى حديد، بيانًا حول العدوان على غزة، عبر حسابها الرسمى فى «إنستجرام»، قالت فيه: «أفكارى مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، ففى كل يوم يحصد فيه هذا الصراع أرواحًا بريئة، والكثير منهم من الأطفال».

وأضافت جيجى حديد: «أشعر بتعاطف عميق وحسرة تجاه النضال الفلسطينى والحياة تحت الاحتلال، إنها مسئولية أتحملها يوميًا، أشعر أيضًا بالمسئولية تجاه أصدقائى اليهود لتوضيح الأمر، كما فعلت من قبل، بينما لدىّ آمال وأحلام للفلسطينيين، لا يشمل أى منها ضررًا لشخص يهودى».

كيلانى: نحتاج إلى موقف واضح من الجميع

شاركت المغنية وكاتبة الأغانى الأمريكية، كيلانى، فى مسيرة مؤيدة لفلسطين، تم تنظيمها وسط مدينة لوس أنجلوس.

وقالت «كيلانى»، خلال مشاركتها فى المسيرة: «لا يوجد شىء معقد فى اتخاذ موقف علنى بشأن هذه المسألة، هناك أبيض وأسود، ولديك حرية الاختيار.. أريد من جميع أتباعى وزملائى أن يجلسوا على الجانب الصحيح من التاريخ، أريدهم أن يتخذوا قرارًا أكبر منهم».

وأضافت: «أريدهم أن يصنعوا موقفًا غير أنانى، أريدهم أن يقدموا موقفًا واضحًا، وآمل فقط أن يختاروا فعل الشىء الصحيح، أستمر فى تأكيد أن اتخاذ القرار ليس بهذا التعقيد».

ريز أحمد: أوقفوا القصف العشوائى للمدنيين فى القطاع

دعا النجم الحائز على جائزة «الأوسكار»، ريز أحمد، إلى وقف القصف العشوائى الإسرائيلى للمدنيين فى غزة، وجرائم الحرب التى لا يمكن تبريرها أخلاقيًا.

وكتب الممثل البريطانى الباكستانى الأصل، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعى: «قيل لنا إن هناك جانبين لما يحدث فى إسرائيل وفلسطين، لكن فى قلبى، أعلم أن هناك جانبًا واحدًا فقط، وهو جانب إنسانيتنا».

وأضاف: «إذا كنا إلى جانب الإنسانية، فيجب علينا أن نتحدث بشكل عاجل لمحاولة تجنب فقدان أرواح الأبرياء، وهذا يعنى الدعوة إلى وضع حد للقصف العشوائى على المدنيين فى غزة والبنية التحتية الحيوية، والحرمان من الغذاء والماء والكهرباء، والتهجير القسرى للناس من منازلهم، إنها جرائم حرب لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيًا».

زارا لارسون: تدعمون أوكرانيا وتتجاهلون فلسطين؟!

نشرت المغنية السويدية، زارا لارسون، صورة عبر حسابها على «إنستجرام»، انتقدت فيه ازدواج المعايير من قِبل الغرب، فى تعامله مع كل من أوكرانيا وقطاع غزة. وقالت المغنية السويدية، معلقة على الصورة: «أوه، تقف مع أوكرانيا ضد الغزو الروسى، لكن لا تفعل ذلك مع فلسطين».

والاس شون.. يتظاهر أمام البيت الأبيض ضد «أكثر الأعمال الوحشية»

فى مظاهرة خارج البيت الأبيض بمشاركة ١٠٠٠ شخص، الإثنين الماضى، نظمتها المجموعتان اليهوديتان «إن لم يكن الآن» و«الصوت اليهودى من أجل السلام»، تحدث الكاتب والممثل والاس شون إلى الحشد، قائلًا: «مثل أى شخص يهودى، تم ذبح الملايين من أقاربى. قد تعتقد أن هذا من شأنه أن يعلم الجميع من هذه الخلفية أن هذه مأساة يجب تجنبها، وأن الكراهية ضد مجموعات معينة أمر خاطئ».

وأضاف «شون»: «ما يحدث الآن فى غزة هو بالتأكيد أحد أكثر الأعمال الوحشية المتعمدة التى ارتكبت ضد مجموعة من الأشخاص، حتى فى فيتنام كان هناك تفسير مفصل قدمه الناس، ولم يعترفوا تمامًا بأنهم كانوا يذبحون الأبرياء. هذا متعمد للغاية.. أنا أيضًا لا أؤمن بالانتقام».