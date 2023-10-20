الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من أمام معبر رفح.. سامح حسين: "أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللّه قَرِيبٌ"

سامح حسين
سامح حسين

شارك الفنان سامح حسين ضمن وفد نقابة المهن التمثيلية الذي سافر إلى معبر رفح لدعم أهل غزة بصحبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعدد من الفنانين.

ونشر سامح حسين صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهر فيها وهو أمام معبر رفع البري ممسكا بلافته مكتوب عليها فلسطين قضيتي.

وعلق بأية قرآنية من سورة البقرة: “أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللّه قَرِيبٌ”.

ووصل وفد من نقابة المهن التمثيلية إلى معبر رفح لدعم أهل غزة و شارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مرتدين الوشاح الفلسطيني.

شارك في الوقفة كل من الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

سامح حسين الفنان سامح حسين معبر رفح رفح أهل غزة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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