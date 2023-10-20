الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤسسة حياة كريمة: إدخال القاطرات المحملة بالمواد الطبية لها الأولوية

قناة الحياة
قناة الحياة

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن الكل يواصل اعتصامه أمام معبر رفح، من أجل دعم الأشقاء في فلسطين.

أضافت "فخري" خلال استضافتها بقناة الحياة الفضائية، أن المؤتمر الذي أقيم صباح اليوم من جانب الأمم المتحدة، لما يعطي وعود وتصريحات مباشرة لإدخال المساعدات.

أشارت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن الخطة الأولي هو إدخال 106 قاطرات، وإذا تم تخصيص عدد معين، سيتم إدخال القاطرات المحملة بالمواد الطبية في المقام الأول والأغذية.

نوهت "فخري" أن الكثير من القاطرات تم تجهيزها بالمقرات الخاصة بالمؤسسة، في انتظار دخول الدفعة الأولى، وسيتم إرسالها للمعبر.

مؤسسة حياة كريمة الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة معبر رفح رفح فلسطين

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