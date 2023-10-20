مؤسسة حياة كريمة: إدخال القاطرات المحملة بالمواد الطبية لها الأولوية

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن الكل يواصل اعتصامه أمام معبر رفح، من أجل دعم الأشقاء في فلسطين.

أضافت "فخري" خلال استضافتها بقناة الحياة الفضائية، أن المؤتمر الذي أقيم صباح اليوم من جانب الأمم المتحدة، لما يعطي وعود وتصريحات مباشرة لإدخال المساعدات.

أشارت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن الخطة الأولي هو إدخال 106 قاطرات، وإذا تم تخصيص عدد معين، سيتم إدخال القاطرات المحملة بالمواد الطبية في المقام الأول والأغذية.

نوهت "فخري" أن الكثير من القاطرات تم تجهيزها بالمقرات الخاصة بالمؤسسة، في انتظار دخول الدفعة الأولى، وسيتم إرسالها للمعبر.