الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض مدى اهتمام القيادات المصرية بالقضية الفلسطينية (تقرير)

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

عرضت قناة extra news، تقرير يكشف مدى اهتمام القيادات المصرية بالقضية الفلسطينية

  • ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري.
  • لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية.
  • لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين أبدًا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية.
  • لم يتأثر ارتباط مصري العضوي بقضية فلسطين بتغيير النظام والسياسات المصرية.
  • كانت مصر طرفًا أساسيًا في الأحداث التي سبقت حرب عام 1948م.
  • في حرب 1948 كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية.
  • في 28 مايو 1946 اجتمع ملوك ورؤساء وممثلي 7 دول عربية في "أنشاص" للتباحث في قضية فلسطين.
  • كان لمصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر دور كبير في توحيد الصف الفلسطيني من خلال اقتراح إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.
  • مصر قررت سحب السفير المصري من إسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا 1982م.
  • الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد الشعب الفلسطيني بالوقوف بجانبه بعدما تعرضت غزة للقصف.
  • مصر بذلت جهودًا كبيرة في إتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
  • في عهد الرئيس السيسي ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر.
  • مصر بذلت العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني.
  • مصر واصلت تقديم جهودها الإنسانية بفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.
  • الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
  • الرئيس السيسي يؤكد أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة.
  • الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

  

غزة فلسطين آخر مستجدات القضية الفلسطينية القيادات المصرية الجهود المصرية قصف غزة

الأكثر قراءة

حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

"تفريغ قطاع غزة من السكان".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

يعشن أوضاعًا متردية.. النساء الحوامل فى غزة يحاربن الموت لأجل حياة جديدة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

تنطلق قمة القاهرة للسلام غدًا.. تعرف على أبرز المشاركين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون