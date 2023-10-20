"إكسترا نيوز" تستعرض مدى اهتمام القيادات المصرية بالقضية الفلسطينية (تقرير)
عرضت قناة extra news، تقرير يكشف مدى اهتمام القيادات المصرية بالقضية الفلسطينية.
- ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري.
- لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية.
- لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين أبدًا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية.
- لم يتأثر ارتباط مصري العضوي بقضية فلسطين بتغيير النظام والسياسات المصرية.
- كانت مصر طرفًا أساسيًا في الأحداث التي سبقت حرب عام 1948م.
- في حرب 1948 كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية.
- في 28 مايو 1946 اجتمع ملوك ورؤساء وممثلي 7 دول عربية في "أنشاص" للتباحث في قضية فلسطين.
- كان لمصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر دور كبير في توحيد الصف الفلسطيني من خلال اقتراح إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.
- مصر قررت سحب السفير المصري من إسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا 1982م.
- الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد الشعب الفلسطيني بالوقوف بجانبه بعدما تعرضت غزة للقصف.
- مصر بذلت جهودًا كبيرة في إتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
- في عهد الرئيس السيسي ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر.
- مصر بذلت العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني.
- مصر واصلت تقديم جهودها الإنسانية بفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.
- الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
- الرئيس السيسي يؤكد أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة.
- الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.