في ذكرى وفاتها.. معلومات عن فايدة كامل أقدم برلمانية

تمر غدًا ذكرى وفاة الفنانة فايدة كامل في 21 أكتوبر عام 2011، ومن أبرز ما يميز حياتها أنها كانت متزوجة من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل، حيث توقفت عن الغناء بعد زواجها منه، و ترأست لجنة الأعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب.

نبذة عن حياتها

حصلت فايدة كامل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى، بعد أن درست في مدرسة السنية الثانوية وغنت مجموعة من الأغاني الوطنية منها نشيد الوطن الأكبر عام 1960م.

أصبحت نائبة في مجلس الشعب لعدة دورات عن دائرة الخليفة بالقاهرة، بعد أن توقفت عن الغناء. وترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشعب المصري، وتزوجت من وزير الداخلية النبوي إسماعيل هي شقيقة الموسيقار عبد الرحمن الخطيب والموسيقار الراحل سليمان جميل ومطربة الأوبرا أميرة كامل، ودخلت موسوعة جينيس كأقدم برلمانية في العالم.

أعمالها

شاركت فايدة كامل في العديد من الأعمال الفنية ومنها وطني حبيبي يا وطني الأكبر مع مجموعة من الفنانين العرب منهم عبد الحليم حافظ وصباح ووردة الجزائرية وشادية ونجاة الصغيرة.

وأغنية “دع سمائي فسمائي محرقة” في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر، وغنت أيضاً “عاد السلام يا نيل”

كما لها العديد من الأغاني الدينية منها “إلهي ليس إلاك عوناً فكن عوني على هذا الزمان”، ومن أفلامها “أنا وأنت” و"سكة السلامة" و"على قد لحافك" و"أرض السلام".

ومن الأغانى العاطفية: "يا واد يا سمارة كفاية الشطارة، قلبى دق دق، يا قلبي قل لي هتعمل إيه، حلاوتهم عيون اللي بحبه، ليه انشغال البال وغيرها، كما قدمت فايدة كامل عددا غير قليل من الأدعية الدينية أشهرها "إلهى ليس لى إلا أنت عونًا".

قضايا حقوق المرأة

ركزت فايدة كامل في عملها النيابي على حقوق المرأة المصرية كما نص عليه في الدستور خاصة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الخلع وقانون إعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المتزوجة من أجنبي، كما كانت أول مَن أطلقت شعار المرأة نصف المجتمع.