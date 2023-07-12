في ذكرى ميلادها.. كيف غيرت أغنية "دع سمائي" مسيرة فايدة كامل الفنية؟

تعد من الفنانات التي تركن بصمة في ذهن المشاهد والمستمع العربي، ومن خلال أناشيدها الوطنية حمست المحاربين في العدوان الثلاثي على مصر، أطلق عليها العديد من الألقاب منها" الشخصية الخيرة، وصديقة الشعب اللبناني" المغنية المحامية"، إنها الفنانة والبرلمانية فايدة كامل، التي توافق اليوم ذكرى ميلادها حيث ولدت يوم 12 يوليو عام 1932، كانت صديقة الشعب اليمنى والتى غنت لثورة اليمن، وأحبها الجمهور بشكل كبير.

فايدة كامل لم يقتصر عملها على الفن فقط، بل دخلت عالم السياسة وعملت بالمحاماه ووكانت نائبة برلمان فقط دخلت موسوعة جينيس كأقدم برلمانية فى العالم تولت خلالها رئاسة لجان الثقافة والإعلام والسياحة.

بداية فايدة كامل الفنية

ظهرت موهبة فايدة كامل في سن الـ 8 وشاركت فى برنامج "بابا شارو" وبعدها التحقت بمعهد الموسيقى العربية مع الفنانة نجاة الصغيرة، ثم المعهد العالى للفنون المسرحية والغنائية، ثم التحقت بكلية الحقوق وحصلت على ليسانس الحقوق.

توظيف أغاني فايدة كامل للوطن والمجهود الحربي

على مدار رحلتها الفنية، وظفت أغانيها لخدمة الوطن وقضاياه وكانت مشغولة بالعمل السياسي، وشاركت في النشيد الوطني الشهير "الوطن الأكبر" مع مطربين كبار وتبرعت بكل عائدها المادي لصالح المجهود الحربى والجمعيات والهلال الأحمر.



من النماذج التي عملت على إصلاح حى الخليفة التي ولدت به، حيث طور المستشفيات، وقامت ببناء العديد من المدارس وإدخال الكثير من الخدمات لأهالي الحى وغيرها من الأماكن، ومن خلال عملها في البرلمان استطاعت فايدة كامل كنائب في البرلمان أن تمثل المرأة المصرية في كثير من المؤتمرات الدولية سواء الأوروبية منها أو العربية أو الأفريقية.

قصة أغنية "دع سمائي" للمطربة فايدة كامل

وبحسب ما جاء في كتاب "الذي أكلت القوافي لسانه وآخرون.. شخصيات ومواقف في الشعر والنقد والكتابة" للمؤلف الدكتور عبد الرضا على، فإن هناك أغنية لفايدة كامل أحدثت نقلة نوعية في حياتها، فقد قدمت خلال رحلتها الفنية العديد من الأغاني الوطنية أبرزها "دع سمائي" التي أدتها أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حيث قدمت الإذاعة المصرية مجموعة من الأناشيد التعبوية التي تثير حماسة المتلقي وتبث روح العزم، والتصدى للعداون، لكن نشيدًا واحدًا منها ظل عالقًا في ذهن أجيال كاملة وحفظته الذاكرة وترنمت به بعد ذلك في كل المعارك التي أجبرت الأمة على خوضها، لا سيما معارك النكسة سنة 1967، ومعارك عبور الهزيمة سنة 1973.

ومستهل هذا النشيد يقول: دع سمائي فسمائي محرقة.. دع مياهي فمياهي مغرقة.. واحذر الأرض فأرضي صاعقة.

لحن هذا النشيد الموسيقار على إسماعيل، وأدته الفنانة فايدة كامل، ولعل هذا النشيد قد أسهم على نحو كبير في شهرة الملحن والمطربة معًا، ومكنهما من أن يظلا زمنًا ليس بالقصير فارسي الأناشيد التعبوية.



أعمال فايدة كامل الفنية

ويشار إلى أنها قدمت 5 أفلام خلال رحلتها الفنية منها: "أنا وأنت" و"سكة السلامة" و"على أد لحافك" و"أرض السلام"، والكثير من الأغانى العاطفية منها: يا واد يا سمارة كفاية الشطارة، قلبى دق دق، يا قلبى قل لى حاتعمل إيه، حلاوتهم عيون اللى بحبه، ليه انشغال البال وغيرها، ومن الأغاني الوطنية الوطن الأكبر، ودع سمائي وغيرها، إلى أن رحلت عن عالمنا عام 2011.