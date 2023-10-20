مصطفى بكرى: إسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية بدعم من الغرب

قال الإعلامي مصطفى بكري إن إسرائيل تسعى لتحقيق أطماعها في الشرق الأوسط على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تخطط لتهجير سكان غزة والقضاء على قضيتهم.

وأوضح "بكري" في برنامجه "حقائق وأسرار"، الذي يُذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا المخطط يحظى بدعم قوي من أمريكا ودول الغرب التي ترغب في جعل إسرائيل هي القوة العظمى في المنطقة، وإضعاف دور الدول العربية.

وأشار بكري إلى أن مصر لن تتخلى عن أرضها أو شعبها، وأنها ترفض أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن.

وأعرب بكري عن تضامنه مع فلسطين ودعمه لحقها في التحرير والاستقلال.

