الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: إسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية بدعم من الغرب

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري إن إسرائيل تسعى لتحقيق أطماعها في الشرق الأوسط على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تخطط لتهجير سكان غزة والقضاء على قضيتهم.

وأوضح "بكري" في برنامجه "حقائق وأسرار"، الذي يُذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا المخطط يحظى بدعم قوي من أمريكا ودول الغرب التي ترغب في جعل إسرائيل هي القوة العظمى في المنطقة، وإضعاف دور الدول العربية. 

وأشار بكري إلى أن مصر لن تتخلى عن أرضها أو شعبها، وأنها ترفض أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن. 

وأعرب بكري عن تضامنه مع فلسطين ودعمه لحقها في التحرير والاستقلال.
 

إسرائيل الشعب الفلسطيني صطفى بكري غزة حقائق وأسرار صدى البلد سيناء

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