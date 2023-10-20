الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رنا سماحة تشارك في مسيرة دعم فلسطين من أمام النصب التذكاري (صور)

رنا سماحة
رنا سماحة

حرصت الفنانة رنا سماحة على المشاركة في دعم القضية الفلسطينية وأهل غزة من خلال المسيرات التي انطلقت اليوم بجميع ميادين مصر.

وشاركت “سماحة” صور لها من خلال مشاركتها بمسيرة أمام النصب التذكاري في مدينة نصر، وعلقت قائلة: “من مسيرة دعم اخواتنا واهالينا في فلسطين اليوم من امام النصب التذكاري بمدينة نصر”.

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا،  كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني،  وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

رنا سماحة أهل غزة القضية الفلسطينية المسيرات مصر ميادين مصر

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