مظاهرات دعم الرئيس في موقفه في القضية الفلسطينية تجتاح الشوارع ومواقع التواصل

انطلق آلاف من المصريين اليوم في مظاهرات في محافظات مصر لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، ورفض تهجيرهم والتأييد الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية.

كما انطلقت اليوم مظاهرة عقب صلاة الجمعة خرجت من الجامع الأزهر، وصلى الآلاف من أهالي المحافظات صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بهذا العدوان الإسرائيلى.

ومن بين هذه المحافظات التي شهدت تلك المظاهرات كانت محافظة الجيزة، إذ شهد محيط مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ومحيط مسجد مصطفى محمود بالمهندسين تظاهرات الآلاف من المواطنين، وكذلك خرج الآلاف من محافظة القليوبية في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، كما شهدت محافظة الغربية خروج آآلافًا من المواطنين في استاد طنطا، وكذلك محافظة الأسكندرية وغيرها من محافظات مصر.

ومظاهرات اليوم الداعمة لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي انتشر خلالها العديد من الهتافات مثل "القيادة السياسية.. إحنا معاكم فى القضية"، "فلسطين عربية"، و"فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، كما تم تداول غيرها من الهتافات التى تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلى بحق الأشقاء فى فلسطين.

كما تصدرت تلك المظاهرات حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت العديد من الهاشتاجات الداعمة للرئيس والقضية الفلسطينية، إذ أنه ومنذ دقائق معدودة قبل كتابة هذه السطور تداول هاشتاج المصريين-رهن-إشارتك-ياريس#، كما تداول هاشتاج المصريين- معاك- ياريس، وهاشتاج أخر تم تداوله وهو شعبك- فضهرك-ياريس#.

في الدستور التالية نتناول من خلال الرصد باستخدام أدوات تحليل البيانات تفاعل المواطنين مع بعض هذه الهاشتاجات، إذ أنه وباستخدام أداة تحليل البيانات social-searcher تم تداول 100 منشور يحمل الهاشتاج، وباستخدام أداة تحليل اليبانات TWEET BINDER تبين تداول 200 تغريدة تحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتلت إعادة التغريد المنسبة الأكبر 82.5%، بواقع 165 منشور، وجاء في المركز الثاني المنشورات التي تحمل صور ولينكات بواقع 15 تغريدة.

و تم تداول هاشتاجات فلسطين-قضية-كل-المصريين، وخلال هذه المظاهرات رفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس السيسي، وكذلك لافتات تدعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأيضًا موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وخلال تلك الهاشتاجات والمظاهرات أكد المشاركون رفضهم ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات مثل"لا للإبادة الجماعية للفلسطينين"، "عاشت فلسطين".