القسم الثاني.. كيما يهزم أسمنت أسيوط وبني مزار يفوز على مغاغة بثلاثية

انفرد فريق كيما أسوان بقمة المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني "ب" بعد فوزه على أسمنت أسيوط بهدف سجله عمرو أبو الحسن في المباراة التي أدارها الحكم أبوبكر عبد الحي ليرتفع رصيد كيما إلى ست نقاط ويتوقف رصيد أسمنت أسيوط عند ثلاث نقاط.

ديروط يهزم الألومنيوم

وحقق فريق ديروط فوزا مهما على الألومنيوم بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد علي المنياوي ليتفع رصيد ديروط إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد الألومنيوم عند ثلاث نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدف سجله أحمد محمود سليم وشهد الشوط الأول قيام الحكم بإلغاء هدف سجله جيمس إيزيكا لاعب ديروط بناء على راية مساعده التي أشارت لوجود لمسة يد.

وفي الشوط الثاني سجل ماجد أشرف الهدف الثاني لديروط في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وحقق شبان قنا فوزا كبيرا خارج أرضه وهزم قوص 6-2 ليحصل على أول ثلاث نقاط ويبقي قوص بدون نقاط في المباراة التي أدارها الحكم محمد حسان.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم شبان قنا بهدف سجله الجبلاوي في الدقيقة 17وتعادل قوص في الدقيقة 30..وفي الشوط الثاني سجل عمرو علي الأهداف الثاني والثالث والرابع لشبان قنا في الدقيقتين 51 و53 و60 ثم قلص قوص الفارق في الدقيقة 75 ورد إسلام علي بالهدفين الخامس والسادس لشبان قنا

وفاز طهطا على ملوي 3-2 ملوي في المباراة التي أدارها الحكم جمال الجندي ليحصل طهطا على أول ثلاث نقاط ويبقى رصيد ملوي عند نقطة واحدة..انتهى الشوط الأول بتقدم ملوي بهدف سجله عمرو نور..وفي الشوط الثاني سجل طهطا هدفين وتقدم 2-1 ثم تعادل محمود عاطف لملوي من ركلة جزاء وعاد طهطا وتقدم 3-2 عن طريق إسلام عادل.

بني مزار يكتسح مغاغة بثلاثية

وفي المجموعة الأولى " 2 " فاز بني مزار على مركز شباب مغاغة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم يحيى نابو ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد مغاغة عند ثلاث نقاط.. انتهى الشوط الأول بتقدم بني مزار بهدفين سجلهما أحمد ماهر وعبد الرحمن دودي في الدقيقتين 36 والأول من الوقت بدل الضائع..وفي الشوط الثاني سجل أحمد ماهر الهدف الثالث.

وفاز نجوم مصر على طامية بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد نجوم مصر إلى ثلاث نقاط ويبقي رصيد طامية خاليا من النقاط.

وفي المجموعة الثانية " 2 " فازاتحاد الشرطة على بورتو السويس بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط ويبقى رصيد بورتو بدون نقاط..