نجوم الفن يحتشدون أمام المنصة دعمًا للقضية الفلسطينية (صور)

تجمع مئات الفنانين، اليوم الجمعة، أمام المنصة لتأييد قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية وما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري.

كان فى مقدمة المشاركين الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان القدير محمد محمود، والفنان عزوز عاظل، وأحمد وفيق، وغيرهم.

من جانبها، قالت الإعلامية غادة فتحي، إن مشهد مسيرات وحشود اليوم الجمعة في ميادين مصر، تأييد شعبي لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية.

واضافت “فتحي” مقدمة برنامج عين الوطن علي شاشة قناة TEN؛ أن الرئيس السيسي أعلن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، وأن ما يحدث الآن ليس فقط هجوم إرهابى من جانب إسرائيل على قطاع غزة وأنما هناك مؤامرات وسيناريو بديل يحاك فى المنطقة ضد مصر، ولكن مشهد اليوم رسالة واضحة؛ أن كل فئات الشعب المصرى فى موقف واحد وطنى لدعم الرئيس السيسى فيما يتأخذه من قرارات لحماية الأمن القومى المصري.