الجمعة 20 أكتوبر 2023
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خبير دولى: مصر حذرت مبكرًا من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية تأثيرها مدمر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر حذرت مبكرًا من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدمرًا.

أضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بعد أحداث 7 أكتوبر وجدتا تيار التصعيد من قبل الحكومة الإسرائيلية المتشددة وقصفت ودمرت قطاع غزة"، لافتًا: "يغذي هذا التيار الجانب الغربي والإدارة الأمريكية".

أشار الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية: "الجانب الأمريكي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل في أن تفعل ما تشاء في غزة، وقدمت لها الدعم العسكري والسياسي والقانوني في مجلس الأمن الدولي".

وشدد أحمد على أن مصر تسعى إلى حل القضية الفلسطينية من جذورها، وهذا هو مفتاح الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن الرسالة المصرية واضحة وهي: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية الفلسطينيين، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، والعمل على إيجاد حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

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