"صوت جاى من غزة كله كرامة وعزة".. الوادى الجديد تنتفض دعمًا للقضية الفلسطينية

تجمع مئات المواطنين من أهالي مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بميدان الساحة منددين بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.

ورددت سيدات الواحات عبارات منددة بالعدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية وعبروا عن رفضهن التام لتهجير أهالي غزة.

وتعالت هتافات "سامع صوت جاي من غزه كله كرامة وكله عزة، افتحولنا الحدود واحنا نحارب اليهود".

وقالت نهله شكري، إحدي سيدات الوادي الجديد، والمشاركة في مظاهرات اليوم بمدينة الخارجة، والتي تعبر عن دعم المصريين القضية الفلسطينية ودعم الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي لمصر

الموقف المصري ضروري للحفاظ على الأراضي الفلسطينية

واكدت أن الموقف المصري ثابت من القضية الفلسطينية، مُشيرًة إلى أن الشعب المصري بأكمله مصطف وراء قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي المصري.

وشهد ميدان الساحة بمحافظة الوادي الجديد، تجمع الآلاف من أهالي المحافظة رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية ووقوع الآلاف من الشهداء والقتلى، وتفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.