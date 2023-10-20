صورة بالوشاح.. أسما شريف منير تُعلن دعمها للقضية الفلسطينية

أعلنت الفنانة أسما شريف منير، عن دعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين، ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يواصل انتهاكاته ضد المدنيين بقطاع غزة.

وشاركت “أسما” صورًا لها مرتدية وشاح فلسطين الشهير، وعلقت على منشورها عبر “إنستجرام”: “لا أملك إلا الدعاء، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين، اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا”.

وتابعت: “اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم”.

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قطاع غزة

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، حسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا، كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.