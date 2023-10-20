الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى: إسرائيل انكسرت وتريد رفع الروح المعنوية لمواطنيها

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه كانت هناك توقعات بألا تقوم إسرائيل بعمل عسكري لا في شمال غزة ولا نقاط التماس خوفًا على حياة الأسرى والرهائن الإسرائيليين، والذين هم بحوزة حماس الآن، لكن إسرائيل اختارت المستوى العسكري، لأن الدولة كلها في حالة انكسار، وهناك رغبة في التأكيد أن إسرائيل مستمرة وباقية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة على قناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن اختيار إسرائيل الحل العسكري للرد على ما حدث في 7 أكتوبر جاء من أجل استعادة الروح المعنوية، بسبب انكسار المجتمع الإسرائيلي، وإقناع المواطن بأن الدولة قادرة على تأمينه ورد اعتباره.

وأكد أنه يتوقع استمرار العملية العسكرية، لاستعادة إسرائيل قدرتها على الردع، أما قضية الأسرى الإسرائيليين فهذا الأمر لن يتم حله حاليًا، والمفاوضات حول مبادلة الأسرى ستكون مستمرة وطويلة، وسيتدخل عدة أطراف من أجل حل هذا الأمر.

وتابع: "القاهرة نجحت في إحداث الهدوء في قطاع غزة طوال السنوات السابقة، ولذلك القاهرة الآن موجودة في صدارة المشهد، لأن الجميع يعلم أن مصر ستكون عاملًا أساسيًا في الحل".

وأردف: "القاهرة تحولت إلى نقطة ارتكاز لجميع الأطراف، والجميع يعود للقاهرة، حتى إسرائيل ستعود للقاهرة والفصائل الفلسطينية لأن مصر بإمكاناتها هي من تستطيع أن تحل الأمر".

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