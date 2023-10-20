اسمي لوحده دنيا..

اسمي لوحده حياة..

أنا رحلة الأيام والسنين والساعات..

أنا مسجد وكنيسة ومعبد وأشجار..

جذرى فى الأرض من أيام الأجداد..

أنا الأم، أنا الأخت، أنا الطفلة..

تعبت من وصف وصفة وصفات..

أنا التاريخ والجغرافيا والتضحيات والشهداء..

أنا الحب..

أنا الحرب..

أنا عايزه أعيش فى سلام..

وهقول أيه.. كلام أفلام..

أحنا السلام والأبطال ال متكتبوش فى الأفلام..

طولت عليكم فى وصف الغلاف..

أنا عمرى.. أنا روحى.. أنا نفسى..

أخفف عنك الألآم..

سمعت قلبك يبكى..

شوفت قلبك بيصرخ..

والصمت فى كل مكان..

شوفت الدمار والأحزان..

شوفت الموت فى كل مكان..

وأنتى وحدك شايله الطوب..

وأنتى وحدك شايله الحجارة..

وأنتى وحدك شايله الأحزان ومكملة..

وبتصرخى والعالم يسمع ويشوف..

صوت وصورة وحكايات..

وملفات وكتب وأبحاث..

ومعظمهم.. جبناء..

بشوف رسالة منك.. لكل ال خذولكى وخانوكى..

مكتوب عليها.. الدوام لله..

وأنتى وحدك.. سكتى الولاد..

وأنتى وحدك.. أكلى الولاد..

وأنتى وحدك.. علمى الولاد..

وأنتى وحدك.. أشفى الولاد..

سامحينى لو مقدرتش..

أرفع عنك الظلم والألآم..

سامحينى.. يا وحدك..

سامحينى.. لو مقدرتش أرفع الظلم عنك..

سامحينى.. لو مقدرتش أحميكى من الكلاب والتجار..

سامحينى.. لو كشفوا سترك..

وأكلوا فى لحمك.. والكل سكات..

سامحينى.. يا وحدك..

ملقتش غير القلم.. يحكى عن وجعى ووجعك..

وميسكتش لحد الممات..

سامحينى.. يا وحدك..

لو أتفقوا عليكى، ووحدوا الأهداف..

والقطاعات والورث.. طين وحيطان..

وسلامى للجدار..

سامحينى.. لو مقدرتش أسكت قلبك..

سامحينى.. على عجزى وضعفى..

سامحينى.. يا وحدك..

بس هكتب.. وأحكى الحكاية فى كل مكان..

يمكن ولادك.. فى يوم يكون على أديهم الخلاص..

سامحينى على ولدك وولدك وأولادك.. ال سابونا وراحوا هناك..

خلى الناس نيام.. والإنسانية كلام..

العالم ساكت.. لا العالم رافع الشعارات..

ندد وهدد وأشجب وأشاد وأعرب..

وقال كلمته.. الكل على الكل..

والكل فى الكل.. مبيهمناش..

سامحينى.. يا وحدك..

مكسوفه من نفسى..

وزعلانة من كل إنسان..

شاف الظلم.. وسكت عشان لسه جبان..

أنا شوفت العيال فوق الأنقاض..

كانوا عاملين عيد ميلاد..

هيحكوا فى يوم من الأيام..

ويقولوا ال مقدرش عليه الجبناء..

سرقوا كل حاجة إلا الإيمان..

بقولك أيه الفلوس مبتربيش ولاد..

بس الألم صنع الرجال..

نقطة ومن أول الصبر..

سلامى لحقوق الإنسان والقانون الدولى فى كل مكان..

سلامى ليكم.. وعليكم السلام..

سامحينى.. يا وحدك..