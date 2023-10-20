الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الأساقفة الأنجليكاني بالقدس: المسيحيون لن يتركوا فلسطين ونحذر من نتائج العنف

حسام نعوم
حسام نعوم

قال رئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس، المطران حسام نعوم، إن ما شهده المستشفى المعمداني هو "جريمة ومجزرة" قائلاً: "نواصل قول أن المستشفى بحد ذاته هو ملاذ الناس، وما حصل جريمة ومجزرة، ونحن كرؤساء كنائس نحذر دومًا من دوامات العنف التي ستحصل بسبب الصراع القائم في الشرق الأوسط، خاصة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

لسنا خبراء عسكريين لتحديد الجهة المستهدفة

ولدى سؤاله عن الجهة التي قصفت المستشفى، قال نعوم:"ما عرفناه نحن هو ما شاهدناه في التلفاز ونحن لسنا خبراء عسكريين لتحديد الجهة المستهدفة، لكني أريد أن أقول شيئاً إن ما نعرفه على الأقل هناك العديد من المباني والمنازل والعديد من الأماكن التي تم قصفها من قبل الغارات الإسرائيلية وهذه حقائق على الأرض".

ورغم التهديدات التي تلقوها لا يزال المسيحيون الفلسطينيون في قطاع غزة صامدين ويرفضون ترك مناطقه.

من جهة أخرى، استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة البقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب وعرض معه اوضاع المدينة من الجوانب كافة.

وجرى خلال اللقاء جوجلة التحديات التي تعيق عمل البلدية بالشكل المطلوب وانعكاس الأزمات على العمل البلدي بحيث توقفت غالبية مشاريع التنمية لعدم توافر الأموال اللازمة.

ونوه المطران ابراهيم "بالجهود التي يبذلها المهندس زغيب لتأمين استمرار العمل في البلدية" وشكر اعضاء المجلس البلدي على تعاونهم وتكاتفهم "من اجل خير المدينة". وأكد انه "بالرغم من الأزمات التي تمر بها البلاد ما زالت البلدية تقوم بخطوات متقدمة وآخرها التحضير لتسيير باصات النقل المشترك الصديقة للبيئة وتجهيز المحطات العائدة لها في مختلف انحاء المدينة".

وتمنى "إعطاء الاهتمام اللازم لتعاطي مسؤول مع أزمة ازدياد أعداد اللاجئين وضرورات الأمن الذاتي" آملا "ان تزول الغيمة السوداء من فوق لبنان وتعود كل المؤسسات لممارسة نشاطها بشكل طبيعي لخدمة المواطنين".

المستشفى المعمداني جريمة ومجزرة رئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس المطران حسام نعوم رؤساء كنائس

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