الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد ثروت يعلن تنظيم أكبر حفل وطني خيري في مصر لصالح فلسطين

المطرب محمد ثروت
المطرب محمد ثروت

في خطوة إنسانية تعكس تضامنه مع الشعب الفلسطيني، أعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم لأطفال غزة، حيث عبر عن إحساسه بالعجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة، لكنه أكد أن الجميع يمتلكون أنواعًا مختلفة من العطاء يمكنهم تقديمها إلى دعم فلسطين، معلناً عن تنظيم أكبر حفل وطني خيري في مصر لصالح فلسطين.

وكتب محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "احساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا اداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الازمة لاخواته.

وأضاف، "قررت التبرع بكافة ارباح حفلاتي لأطفال غزة، وايضاً إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف علي اطفالنا في غزة وعلاجهم".

وأعلن ثروت خلال البيان، "قريباً سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر وكل أرباحها تخصص لصالح أخواتنا واولادنا في غزة واناشد كل زملائي الفنانين المصريين والعرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب.

الشعب الفلسطيني محمد ثروت غزة فلسطين مصر

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