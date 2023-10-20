بـ"الوشاح الفلسطيني".. إلهام شاهين: المجد للشهداء ولا للتهجير

أدانت الفنانة إلهام شاهين، الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطنيين، واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها صورة لها ظهرت بالوشاح الفلسطيني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" معلقة: "تحيا فلسطين دولة حرة مستقلة، لا لتهجير الفلسطينيين، المجد للشهداء، ربنا مع الحق، والحق هيرجع لصحابه".

وفي وقت سابق، علقت إلهام شاهين على أحداث فلسطين وغزة، وقالت في استوري عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، إن هذا العقاب الجماعي لأهل فلسطين انتقاما من فئة معينة هو أمر مخالف للمنطق والإنسانية، ولا بد من فرض عقوبات على إسرائيل، وإعادة الحقوق إلى أصحاب الأرض.

وأضاف إلهام شاهين: الشعب الفلسطيني يعاني منذ سنوات طويلة من ظلم الاحتلال، وقد حان الوقت لوقف إراقة الدماء والدمار.

ارتفاع حصيلة شهداء الشعب الفلسطيني إلى 1524 طفلًا

ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا، كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.