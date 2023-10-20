مسيرة الأزهر تجوب شوارع القاهرة دعمًا للرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية (صور)

جابت مظاهرات الأزهر الشريف، اليوم، شوارع القاهرة حتى ميدان التحرير، وشارك بها آلاف من المارة، مرددين هتافات "فلسطين عربية وتسقط تسقط إسرائيل".

وشهدت ساحة مسجد الأزهر الشريف زحاما من المصلين قبل صلاة الجمعة لإعلان تضامنهم مع أهل غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني.

وتوافد آلاف المواطنين على الأزهر الشريف لتأدية صلاة الجمعة ومن بعدها خروج مسيرات ووقفات احتجاجية من أجل التضامن مع أهل فلسطين.

وحرص الوافدون على مسجد الأزهر الشريف على رفع أعلام دولة فلسطين والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

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