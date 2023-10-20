داليا مصطفى: فخورة بموقف مصر تجاه فلسطين وأفوض الرئيس السيسي لحماية الوطن

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن حزنها الشديد لما يحدث لأهل غزة من مجازر الكيان الصهيوني، من قصف وتدمير خلال الأيام الماضية.

وقالت “داليا” في تصريح لـ"الدستور" إنها تتمنى أن يعم السلام والاستقرار لأهل غزة، مشيرة إلى أنها فخورة بموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية الوطن.

وقالت مردفة: “اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم أجبر قلوبهم جبرًا عظيم، يا الله فاللهم ارحم شهداءهم واشفي جرحاهم لأننا جميعاً قلبنا موجوع للي بيحصل لأخواتنا وأطفالنا الأبرياء في فلسطين، وبفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرار يأخذه لحماية الوطن وتحيا مصر”.

بيان المهن التمثيلية حول تطورات الأوضاع في غزة

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: “نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية”.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".