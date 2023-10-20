الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بلدية المحلة يوفر 300 تذكرة مجانية للجماهير أمام الاتحاد السكندري

جماهير بلدية المحلة
جماهير بلدية المحلة

أعلن مسئولو نادي بلدية المحلة، عن توفير 300 تذكرة مجانية، للجماهير الرغبة في حضور مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ويأتي ذلك، كنوع من الدعم المعنوي من قبل مسئولو بلدية المحلة، للاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالروؤف، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد.

وأضاف نادي بلدية المحلة، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أنه سيتم توفير التذاكر اليوم، الساعة الثامنة مساء بجوار بوابة المقصورة الرئيسية.

وأكد نادي بلدية المحلة، على ضرورة إحضار الـFANID الخاص بك لاستلام التذكرة.

تذاكر مجانية لجماهير بلدية المحلة أمام الاتحاد السكندري

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، ستعود مجددا لاستئناف اليوم الجمعة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.

موعد مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري بدوري نايل

يستضيف فريق بلدية المحلة نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الرابعة عصرا غدا السبت، على ستاد غزل المحلة، في ثاني أيام الجولة الثانية من الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

 

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري بدوري نايل

تنقل مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري، في الرابعة عصر غدا السبت، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات الموسم الجديد، سواء دوري نايل أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023) أو الجديدة (2023/2024)، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال في نسخته الجديدة.

 

موقف بلدية المحلة بجدول ترتيب دوري نايل

استهل فريق بلدية المحلة، عودته مجددا بين الكبار، بالفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى، بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة بنفس النتيجة أمام سموحة في الجولة الثانية، وأخيرا التعادل الإيجابي المثير مع زد في الجولة الماضية، بنتيجة 3/3، ليجمع 4 نقاط في الجولات الثلاثة الأولى، وضعته في المركز الثامن.

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