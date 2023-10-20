من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 02:26 م 10/20/2023 2:26:52 PM أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة - تصوير محمد أسد شارك طباعة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة شارك طباعة