الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

أمين الأمم المتحدة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة
أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

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