تفاصيل خطة زيادة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا

قال الدكتور أحمد سكري رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، إن الجانب الروماني يسعى لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، في مجال الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والكيماويات والملابس والأجهزة الكهربائية.

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وأضاف السكري في تصريح لـ"الدستور"، أن الجانب المصري، يسعى لعقد بعثات تجارية يضم وفدا من رجال الأعمال المصريين ووفد حكومي لتعزيز حجم التجارة بين مصر والدول الأجنبية المستهدفة حيث يتم ذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية والتبادل التجاري بين الشركات والمؤسسات بين الجانبين المصري والروماني.

1.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأفاد، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار، مما يؤكد أن الزيارات التجارية تساعد على إتاحة الفرص للتعاون التجاري.

وأوضح الزيارات التجارية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر من قبل الشركات والمستثمرين الأجانب والعمل على تقديم قاعدة معلومات حول بيئة الأعمال في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك تعمل الزيارات التجارية على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا إلى تعميق التفاهم والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية حيث يتم تبادل وجهات النظر والخبرات وتوسيع الشبكات العمل التجارية.

وأكد رئيس الجانب المصري الروماني، أن الزيارات التجارية تعزز صورة مصر كوجهة استثمارية موثوقة وجاذبة حيث يتم تسليط الضوء على التقدم الاقتصادي والإصلاحات القانونية والتشريعية التي تسهل الأعمال التجارية والاستثمار في مصر، موضحًا أنه شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تطورات إيجابية في السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين الحكومتين والتى تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية وتبادل التجارب والخبرات في هذه القطاعات، مع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بهدف تحسين إجراءات الجمارك وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتنظيم المعارض التجارية المشتركة والزيارات التجارية لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين رجال الأعمال في البلدين.