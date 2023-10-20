برلمانية: نؤيد قرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي ونرفض تهجير الفلسطينين

أكدت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب، عن حزب "حماة الوطن"، دعمها وتأييدها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ ما يراه من قرارات من أجمل حماية الأمن القومي المصري، مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن موقف مصر ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بإقامة دولته المستقلة.

وأشارت "جابر"، إلى أن المصريين نزلوا بالملايين إلى الميادين تضامنًا مع الفلسطينيين، وتأييدًا ودعمًا لقرارات الرئيس السيسي من أجل حماية الأمن القومي المصري، مؤكدة أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، والتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وتساءلت جابر: "أين المجتمع الدولي من هذه الجرائم الوحشية وعمليات الإبادة الجماعية لأهالي غزة؟!، أين المنظمات والدول الكبرى المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، متى يستيقظ ضميرهم إزاء عمليات القتل الجماعية للمدنيين والأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، وهم يحولون الجاني إلي ضحية ويحولون الضحية إلى جاني، ونرى جميعًا الأكاذيب وقلب الحقائق في الإعلام الغربي المشبوه".

جلسة طارئة لمجلس النواب

ووافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة أمس، على إرسال برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده في كل ما يتخذه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

ووافق مجلس النواب على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية.