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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: العفو عن محكوم عليهم يؤكد حرص الرئيس على تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان

النائبة صفاء جابر
النائبة صفاء جابر

ثمنت النائبة صفاء جابر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، مؤكدة أن ذلك يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وأضافت جابر في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار جاء في توقيت مناسب، حيث الحوار الوطني الذي يضم كل القوي السياسية وكافة الشخصيات العامة ليؤكد حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطلب مجلس امناء الحوار الوطني والقوي السياسية  لخلق مناخ سياسي يتسع للجميع.

وأكدت  جابر أن قرارات العفو جاءت لتؤكد حرص القيادة على إنجاح الحوار الوطني والعمل علي تحقيق مخرجاته  بما يتماشي مع سياسة الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس السيسي المستمرة بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب الصادر ضدهم أحكاما نهائية تؤكد حرصه على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية الحوار الوطنى الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو الرئاسي باتريك زكي

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