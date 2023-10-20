أهالى كفرالشيخ يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

أدى الآلاف من أهالي محافظة كفرالشيخ صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر عليهم وخاصة في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وأيضًا بمساجد: الخياط وسيدي طلحة والملك بمدينة كفرالشيخ والمسجد الكبير بمدينة سيدى سالم، وأيضًا مسجد السلاهيب بالحامول، داعين الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان والنصر في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

هتافات دعم القضية الفلسطينية في كفرالشيخ

وبعد الصلاة وأثناء خروج المصلين من المساجد، هتفوا بعبارات مؤيدة للقضية الفلسطينية كان أبرزها: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" و"عاشت فلسطين حرة مستقلة"، مؤكدين دعمهم الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، واتخاذه موقفًا مساندًا لها أمام القوى العالمية وأيضًا منعه مخطط التهجير للفلسطينيين لمنع تصفية القضية الفلسطينية والتي هي القضية الأولى والمصيرية للعرب والمسلمين.

التبرع بالدم لأهالي غزة

وفي وقت سابق، توافد الآلاف من أهالي محافظة كفرالشيخ على النقطتين اللتين حددهما التحالف الوطني التنموي من أجل التبرع بالدم لأهالي قطاع غزة، تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، رافعين شعار "مصر وفلسطين شعب واحد ودم واحد"، مثنين على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

وحدد التحالف الوطني نقطتين للتبرع بالدم هما مسجد الاستاد بمدينة كفرالشيخ، والمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق، واللذان يعدان من أكبر وأشهر المساجد على مستوى المحافظة.