الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شيرى مجدى لـ"الدستور": أؤيد الرئيس السيسى برفض تهجير أهل غزة

مسيرات تضامن مع
مسيرات تضامن مع غزة

استنكرت الفنانة شيري مجدي ما يجري في فلسطين، والاعتداء السافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الأطفال والنساء العُزّل، كعقاب جماعي لهم مستمر منذ 12 يومًا.


وقالت "مجدي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"طبعا أنا مع الرئيس السيسي، إحنا لو سمحنا بتهجير الفلسطينبين من أرضهم لمصر هيبقي مفيش قضية أصلاً، وحقهم هيضيع أكتر".

وتابعت:"أما تعليقي علي اللي بيحصل فهو حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينصرهم وينجيهم ويرحم جميع الشهداء ومفيش في إيدينا حاجة غير الدعاء".

عدد الشهداء الفلسطينيين 

ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا،  كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، حسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.


أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن إسرائيل تواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهى أيضا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها.

فلسطين شيري مجدي الفنانة شيري مجدي أهل غزة عبد الفتاح السيسي

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