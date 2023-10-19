الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى علوى: يجب التكاتف ضد محاولة العبث بأراضينا وطمس القضية الفلسطينية

ليلي علوي
ليلي علوي

دعت الفنانة ليلى علوي جموع الشعب المصري للتكاتف للمرور من الأزمة التي يشهدها العالم على غرار الحرب بين فلسطين والمحتل الإسرائيلي، مؤكدة أن مصر لم تتخلَ عن القضية الفلسطينية، مدينًة الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش  الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين، واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "في الأيام الصعبة اللي بنعيشها لازم نتكاتف ونتعاون ونتحد في وش كل محاولة للعبث بأراضينا أو محاولة طمس القضية الفلسطينية اللي هتفضل طول عمرها قضية مصر الأولى اللي عمرها ما اتخلت عن أشقائها في أي ظرف من الظروف".

ولفتت الفنانة ليلي علوي إلى أنه: "وطول الوقت من خلال قيادتنا الحكيمة والقوية قادرة ترد العدوان عننا وعمرها ما قبلت المساس بينا أو بكرامتنا وأراضينا، للي بيحصل في غزة من مجازر واستباحة للدماء هو عار على الإنسانية كلها ولا يمكن استمرار السكوت عليه في ظل الظروف الطاحنة التي يمر بها أهلنا هناك".

وأوضحت الفنانة ليلي علوي: "أفوض أنا ليلى أحمد علوي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وتجنب إنهاء مسيرة السلام التي مر عليها عقود.. وحماية سيناء من تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.. وحماية الفلسطينيين وضمان البقاء عليهم في أراضيهم فليس هناك دولة بلا شعب".

 

 

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