الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرات حاشدة بميدان المنصورة دعمًا لقرارات الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية (صور)

مسيرات تضامن مع غزة
مسيرات تضامن مع غزة

انطلقت مسيرات حاشدة بمحافظة الدقهلية؛ لإعلان الغضب الجماهيري ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعمًا لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفض تهجير أهالي القطاع إلى سيناء.

وتجمهر الآلاف من أهالي المنصورة بميدان المحافظة، معلنين دعمهم لقرارات الدولة ورفض أي مخططات للتهجير القسري للفلسطينيين.

وردد المتظاهرون هتافات دعم للرئيس السيسي أبرزها: "يالا يا سيسي خد القرار.. الشعب المصري كله وراك.. شد حيلك يا فلسطين بكره ١٠٠ مليون جايين".

وانتشرت لافتات دعم فلسطين بميدان المحافظة بمدينة المنصورة للتعبير عن رفض الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين. 

مسيرات تضامن مع غزة
مسيرات تضامن مع غزة
مسيرات تضامن مع غزة
مسيرات تضامن مع غزة
الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم تهجير أهالى قطاع غزة الى ارض سيناء أرض سيناء غزة انطلاق مظاهرات

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