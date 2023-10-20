مسيرات حاشدة بميدان المنصورة دعمًا لقرارات الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية (صور)

انطلقت مسيرات حاشدة بمحافظة الدقهلية؛ لإعلان الغضب الجماهيري ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعمًا لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفض تهجير أهالي القطاع إلى سيناء.

وتجمهر الآلاف من أهالي المنصورة بميدان المحافظة، معلنين دعمهم لقرارات الدولة ورفض أي مخططات للتهجير القسري للفلسطينيين.

وردد المتظاهرون هتافات دعم للرئيس السيسي أبرزها: "يالا يا سيسي خد القرار.. الشعب المصري كله وراك.. شد حيلك يا فلسطين بكره ١٠٠ مليون جايين".

وانتشرت لافتات دعم فلسطين بميدان المحافظة بمدينة المنصورة للتعبير عن رفض الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين.

مسيرات تضامن مع غزة