الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الفيشاوي يدعم القضية الفلسطينية بصورة لوالده مع أحمد زكي

احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة قديمة جمعت النجمين الراحلين أحمد زكي وفاروق الفيشاوي، وكتب عليها قائلا: "كانا مع القضية الفلسطينية حتى آخر نفس في عمرهم. أرجو الفاتحة والدعاء للنجمين الكبيرين فاروق الفيشاوي وأحمد زكي. رحمهما الله".

احمد زكي الفيشاوي 

ويشهد اليوم وقفات احتجاجية في كافة ربوع مصر احتجاج على العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. 

ودعا نجوم الفن جموع المصريين النزول للميادين للتعبير عن غضبهم مما يحدث في غزة وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية وتشهد منطقة المنصة بمدينة نصر أكبر تجمع للشعب المصري بكافة أطيافه المختلفة من جمهور سياسيين وفنانين وغيرهم. 

نقابة المهن التمثيلية تدعم القضية الفلسطينية والرئيس

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة  الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

وختم البيان: "نؤكد جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة"، كما أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانًا أيضًا يؤكد ذلك".

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