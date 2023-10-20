الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط القومي" يطلق دبلوم المتابعة والتقييم بالتعاون مع الأمم المتحدة

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

أطلق معهد التخطيط القومي، الدبلوم المهني المتخصص في التقييم والمتابعة وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تفعيل وتعزيز أدوار ومهام إدارات المتابعة والتقييم طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨، والذي استحدث ٦ تقسيمات تنظيمية من بينها المتابعة والتقييم. 

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إطلاق الدبلوم المهنى المتخصص

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن إطلاق الدبلوم يأتي انطلاقًا من إيمان المعهد بضرورة تبني ونشر مفاهيم المتابعة والتقييم باعتبارها منهج وأسلوب عمل تُمكن الجهات المختلفة من تكوين رؤية أشمل وأعمق حول نتائج المشروعات، وتحديد نطاق التحسين والتطوير من خلال اتخاذ قرارات وخيارات مستنيرة مبنية على البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن هذا الدبلوم يُعد الأول من نوعه في الوطن العربي المتخصص في مجال الإدارة المبنية على النتائج ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية وينقسم إلى مستويات عدة تتيح للدارسين الإلمام بمفاهيم ومبادئ التخطيط والرصد والتقييم واكتساب مهارات عملية في وضع المؤشرات الكمية والنوعية، وطرق جمع البيانات، فضلًا عن تمكينهم من جمع بيانات دقيقة ومتعمقة لأغراض الرصد والتقييم، إضافةً إلى تعزيز المهارات التحليلية لتفسير بيانات الرصد والتقييم، بهدف استخلاص رؤى واقتراحات قابلة للتنفيذ.

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تحليل تأثير المشروعات والبرامج 

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من البرنامج، أوضح صلاح الدين أنها تشمل المسئولين الحكوميين وصانعي السياسات، والعاملين بمنظمات المجتمع المدني ومديري ومنسقي المشروعات سواء في القطاع العام او الخاص، وأخصائي التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الرصد والتقييم جوهرها يكمن في جمع البيانات وتحليلها لفهم تأثير المشروعات والبرامج، مما يتيح إمكانية تقييم الأداء لزيادة الفاعلية والكفاءة، مما يجعلها نواه لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة، بهدف الحصول على رؤى أعمق حول تحديد مجالات التحسين واولويات تخصيص الموارد، وتعزيز المساءلة.

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