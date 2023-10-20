CNN: الشرق الأوسط ينتفض بمظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلى على غزة

قالت شبكة "سي إن إن" (CNN) إنه من المتوقع حدوث احتجاجات جديدة ضد الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، الجمعة، حيث حذرت وكالات الإغاثة من نفاد الوقود في المستشفيات في القطاع وسط مخاوف من أن المساعدات المنقذة للحياة ستظل عالقة في مصر ليوم آخر.

تدهور الوضع فى غزة

وقالت "سي إن إن"، في تقرير لها، إنه مع تدهور الأزمة الإنسانية في غزة كل ساعة، قام الإسرائيليون بحشد القوات استعدادًا لتوغل بري محتمل، وأصدروا، صباح الجمعة، أمر إخلاء إلزامي لنحو 23 ألف ساكن يعيشون بالقرب من الحدود مع لبنان.

وفي خطاب ألقاه من البيت الأبيض يوم الخميس، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التزام حكومته بالحرب الإسرائيلية ضد حماس، ووصفها بأنها حيوية للأمن القومي الأمريكي وشبهها بحرب أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

لكنه حذر أيضًا الحكومة الإسرائيلية من "أن يعميها الغضب"، وقال إنه لا يمكن تجاهل "إنسانية الفلسطينيين الأبرياء".

ويوضح دعم بايدن الانقسام العميق بين الحلفاء الغربيين والدول العربية، حيث من المتوقع حدوث احتجاجات جديدة اليوم الجمعة لدعم 2.2 مليون فلسطيني ما زالوا محاصرين في غزة، مما يزيد المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا.

مساعدات إنسانية لغزة تنتظر أمام معبر رفح

وتابعت "سي إن إن": "تصطف حوالي 200 شاحنة تحمل مساعدات حيوية خارج الحدود المغلقة، بينما يعمل المسئولون على التوصل إلى اتفاق لفتح البوابات. واستمرت المفاوضات حتى يوم الخميس، حيث قام العمال بملء حفر الطريق الخطيرة الناجمة عن القصف الإسرائيلي للسماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة".

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى شمال سيناء، اليوم الجمعة، في وقت وصفه بأنه "لحظة أزمة عميقة.. لم تشهدها المنطقة منذ عقود"، وسافر غوتيريش إلى الشرق الأوسط كجزء من جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود المصرية إلى غزة.

وقال: "منذ ما يقرب من أسبوعين ظل سكان غزة بدون أي شحنات من الوقود والغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الضروريات. المرض ينتشر. الإمدادات تتضاءل"، موضحًا فى بيان يوم الخميس: "الناس يموتون".

وأصبحت الحياة داخل غزة أكثر صعوبة بالنسبة لمئات الآلاف من سكان غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع لمدة أسبوعين تقريبًا.