أمريكا تحث الدول المجاورة لأفغانستان على السماح بدخول المهاجرين الأفغان

حثت وزارة الخارجية الأمريكية "بقوة" الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك باكستان، على السماح للمهاجرين الأفغان بدخول أراضيها، وشجعت هذه الدول على التعامل مع المهاجرين وفقا للقوانين الدولية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، خلال مؤتمر صحفي، نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فيما يتعلق بطرد المهاجرين الأفغان: "نحث بقوة الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك باكستان، على فتح حدودها وتوفير ملاذ آمن للمهاجرين الأفغان الباحثين عن ملجأ، والامتناع عن إبعادهم".

تقديم الخدمات الإنسانية

وطلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من هذه الدول تقديم الخدمات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين بالتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة لتقديم المساعدة الإنسانية.

يشار إلى أن باكستان منحت أكثر من مليون مهاجر أفغاني غير شرعي مهلة حتى الأول من نوفمبر المقبل لمغادرة البلاد.

وفي الوقت نفسه، صرّح وزير الداخلية الإيراني بأن المهاجرين الأفغان "غير الشرعيين" يجب أن يخرجوا من إيران.

وتشير التقارير إلى أن الشرطة الباكستانية قامت باعتقال ومضايقة واحتجاز المهاجرين الأفغان لإجبارهم على مغادرة البلاد.