الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: مقتل 27 أمريكيا وفقد 14 آخرين خلال الأحداث فى إسرائيل

غزة
غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن مقتل 27 أمريكيًا في إسرائيل خلال العملية التي نفذتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، بحسب “سي إن إن”. 

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن 14 مواطنًا في عداد المفقودين، مضيفا انه من أساليب “حماس” الشائعة نقل الرهائن من مكان لآخر. 

وأضاف “كيربي” أن المحادثات جارية مع إسرائيل بشأن ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وندرس خيارات أخرى لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل برا وبحرا . 

 

لقاء بلينكن مع عائلات الامريكيين 

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بلينكن: نسعى للإفراج الفورى وغير المشروط عن الأسرى

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعائلات الأمريكيين الذين قُتلوا أو احتجزوا كرهائن.

وجدد "بلينكن" تأكيده: "نفعل كل ما في وسعنا لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

وقُتل ما لا يقل عن 25 أمريكيًا في أعقاب العملية التي نفذتها حركة حماس ضد مستوطنات غلاف قطاع غزة.

البيت الأبيض بيان إسرائيل حتفهم مقتل 27 امريكيا

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